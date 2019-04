Soutien à l’ancien président de l’IAAF, Lamine Diack : « Rappeler la belle expérience de cette belle fierté nationale » (Abdoulaye Diagne)

Le Comité d’initiative pour l’organisation de la randonnée pédestre, en soutien à l’ancien président de l’IAAF, Lamine Diack, a tenu un point de presse ce vendredi 12 avril 2019 au niveau du salon d’honneur du stade Iba Mar Diop à la Médina.

En effet, le comité d’initiative, en collaboration avec le monde sportif, les parents et amis de Lamine Diack, compte organiser une randonnée pédestre, le dimanche 28 avril prochain, afin de rendre hommage à l’ancien président de l’IAAF, revenir sur la belle expérience de cette fierté nationale et aussi profiter de l’occasion pour interpeller la communauté nationale et internationale.

Le comité rappelle qu’après la randonnée pédestre, une cérémonie de témoignage sur Lamine Diack terminera la journée.