Confrontation armée en forêt à Fatick :des bergers armés de machettes face à la Brs, 54 kg de chanvre saisis

Une opération antidrogue à haut risque a été menée avec succès par la Brigade régionale des stupéfiants (Brs) de Fatick. Selon L’Observateur, deux jeunes bergers ont été interpellés mardi soir en pleine forêt, après une confrontation tendue avec les forces de l’ordre, et 54 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis.



Les faits se sont déroulés en fin de journée, lorsque les éléments de la Brs ont tenté d’interpeller trois individus soupçonnés de transporter une importante quantité de drogue dans une zone forestière. D’après les informations rapportées par L’Observateur, l’intervention a rapidement dégénéré en affrontement, les suspects ayant choisi de résister violemment plutôt que de prendre la fuite.



Alertés par un signalement évoquant la présence d’individus « aux allures suspectes » se dirigeant vers la forêt, les agents de la Brs ont aussitôt déployé une patrouille sur le terrain. Après une filature discrète, ils découvrent deux hommes assis à proximité de trois gros colis. À la vue des forces de l’ordre, les suspects adoptent une attitude hostile, brandissant des machettes et proférant des menaces dans une tentative désespérée de contraindre les agents à rebrousser chemin.



Après une brève mais vive résistance, les deux individus sont finalement maîtrisés et conduits en garde à vue. Les mis en cause, identifiés comme S. Dieng, 19 ans, berger né à Khelkom, et S. Kâ, 22 ans, berger né à Mbirkilane, ont reconnu les faits lors des premières auditions. Ils ont déclaré avoir été recrutés pour transporter la drogue depuis Bakanding, en Gambie, jusqu’au village de Samba Guèye à Karang, moyennant une rémunération de 100 000 FCfa.



Selon leurs déclarations relayées par L’Observateur, ils agissaient pour le compte d’un commanditaire présumé nommé Mamadou, qui devait réceptionner la marchandise à Kaffrine. Les trois colis saisis contenaient des blocs de chanvre indien, pour un poids total de 54 kilogrammes, répartis en trois lots de 18 kg chacun.



Outre la drogue, les armes blanches utilisées lors de la confrontation ont également été saisies et placées sous scellés. Les deux bergers ont été placés en garde à vue pour trafic de stupéfiants, rébellion et menaces avec arme blanche. Une enquête a été ouverte afin d’identifier un troisième complice actuellement en fuite, ainsi que le commanditaire présumé de cette opération de trafic transfrontalier.