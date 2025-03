Soudan du Sud: l'UA, très "inquiète" après l'arrestation du vice-président, appelle au dialogue

L'Union africaine (UA) a fait part jeudi de sa "profonde inquiétude" et appelé au dialogue après l'arrestation au Soudan du Sud du premier vice-président Riek Machar par des forces loyales à son rival le président Salva Kiir, qui fait craindre une nouvelle guerre civile.



L'UA a exhorté dans un communiqué "toutes les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue, à s'abstenir de toute action susceptible d'exacerber les tensions et à engager un dialogue constructif afin de résoudre les questions en suspens par des moyens pacifiques et légaux".