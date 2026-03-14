Réseau de “RDV homosexuels” à Dakar : l’étudiant surnommé “Sandra” envoyé en prison par le doyen des juges

L’enquête sur le présumé réseau de rendez-vous homosexuels démantelé à Dakar connaît un nouveau développement judiciaire. Arrêté par la Brigade de recherches (BR) de Dakar, l’étudiant El Hadj Samba Der, connu sous le pseudonyme «Sandra», a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges.



D’après les informations rapportées par le quotidien Libération, le jeune homme de 25 ans a passé sa première nuit en prison après son inculpation pour association de malfaiteurs et actes contre nature.







Une enquête menée par la Brigade de recherches

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus large ouverte par le parquet sur un réseau supposé actif dans l’organisation de rendez-vous homosexuels. L’affaire avait déjà conduit à l’incarcération de deux autres personnes avant celle d’El Hadj Samba Der.



Selon Libération, le magistrat instructeur, saisi après l’ouverture d’une information judiciaire, avait auparavant placé sous mandat de dépôt Omar Sall, un étudiant de 23 ans, ainsi que Stéphane Gabriel Preira, un restaurateur âgé de 35 ans.



Le pseudonyme “Sandra” au cœur de l’enquête



Les investigations menées par les gendarmes ont mis en lumière le rôle présumé d’El Hadj Samba Der dans ce réseau virtuel. Les enquêteurs ont établi qu’il utilisait le pseudonyme «Sandra» sur les réseaux sociaux.



Toujours selon Libération, il entretenait des échanges réguliers sur TikTok puis WhatsApp avec un utilisateur connu sous le surnom de «Zoman». Les enquêteurs ont par la suite identifié ce dernier comme étant Omar Sall, déjà placé en détention dans le cadre de cette affaire.



Les éléments recueillis lors de l’enquête indiquent que le compte «Zoman» diffusait fréquemment des contenus à caractère homosexuel sur les réseaux sociaux.







Des éléments techniques saisis par les enquêteurs

Au cours de son audition, El Hadj Samba Der aurait nié avoir commis des actes contre nature. Toutefois, les investigations techniques menées par les gendarmes auraient révélé plusieurs éléments compromettants.



Les enquêteurs affirment notamment avoir découvert des échanges laissant apparaître une relation virtuelle poussée entre «Sandra» et «Zoman». Selon Libération, ces conversations évoqueraient même l’organisation d’une rencontre en vue de rapports sexuels.



Les gendarmes auraient également intercepté plusieurs vidéos à caractère intime envoyées par le mis en cause à différents correspondants, en plus d’un volume important de contenus similaires retrouvés dans son téléphone.







Une information judiciaire en cours





Avec l’inculpation d’El Hadj Samba Der, l’affaire prend une nouvelle dimension judiciaire. L’ouverture de l’information judiciaire permettra désormais au juge d’instruction de poursuivre les investigations afin d’établir les responsabilités de chacun dans ce dossier.

