Sortie du président Macky Sall : Birane Ngom magnifie la clairvoyance et appelle les populations à faire bloc derrière le Chef de l’État.

Le discours de nouvel an du président de la République, Macky Sall, est à magnifier.



En effet, le chef de l'État a, une nouvelle fois, décliné une vision rassurante d'un Sénégal qui s'est résolument engagé, dans la voie de l'émergence. C'est un discours porteur de nombreux espoirs qui augure de lendemains enchanteurs pour notre beau pays. Les autoroutes et autoponts, entre autres infrastructures de dernière génération, en appellent d'autres. Macky Sall est et demeure l'homme de la situation. La gestion de la pandémie de covid-19 en est une des plus parfaites illustrations.



Le Sénégal émergent est devenu une réalité. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure et autres intermittents du spectacle. L'ouverture dont le président Macky Sall a fait preuve est salutaire. Nous encourageons et félicitons Idrissa Seck pour son courage politique.



J'appelle l'administration à l'accompagner davantage. Le meilleur est devant nous. Au seuil de ce nouvel an, j'adresse mes meilleurs vœux au peuple sénégalais, aux populations de la commune de Dieuppeul Derklé qui font ma fierté. Je les invite à continuer de faire bloc autour du chef de l'État pour un Sénégal uni et prospère.



Birane Ngom, responsable politique Apr dans la commune de Dieuppeul-Castors-Derklé