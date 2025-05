Sortie de la 52e promotion du CESTI : "Un diplôme obtenu dans un contexte de crise médiatique" (Directeur Cesti)

Il a lancé un appel au dialogue à l’endroit du ministère de la Communication, des patrons de presse et des institutions faîtières, pour initier une réforme concertée du secteur. « Dans l’histoire récente du Sénégal, presse et pouvoir ont souvent eu des relations heurtées. Ce n’est pas nouveau. Mais il est temps de s’asseoir et de parler », a-t-il conseillé.