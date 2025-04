Sortie de l’Opposition – Bara Dolly assène ses vérités : « Ils ont pillé ce pays et aujourd’hui ils haussent le ton… »

Cheikh Bara Dolly Mbacké a vivement réagi en soutien au récent rapport fracassant de la Cour des comptes, qui a révélé plusieurs anomalies durant le mandat de Macky Sall. D'après lui, ce rapport renforce les allégations que son groupe a longtemps formulées, en particulier dans leur « Livre Rouge », à l'encontre des abus du gouvernement précédent. « Il n'y a pas de doute, tout ce qui est dit dans ce rapport est vrai », déclare-t-il sans hésitation, saluant au passage l'excellent travail autonome de la Cour. Il considère que ce rapport confirme leurs accusations précédentes et justifie les contrôles initiés par le nouveau gouvernement. Il regrette également que ce document n'ait pas été discuté à l'Assemblée en 2023, malgré ses multiples sollicitations.

Cheikh Bara Dolly manifeste son mécontentement vis-à-vis de certains adhérents de l'APR, notamment Aïssata Tall, Abdou Mbow et ses pairs, les accusant de compromettre l'image de la Cour des comptes et de se comporter en professeurs. « On ne peut pas voler l'argent du peuple et ensuite se comporter comme si tout était parfait », s'insurge-t-il.

D'après lui, ces anciens dirigeants n'ont pas la légitimité morale de critiquer un rapport qui expose des faits qu'ils essaient de cacher. Il exhorte l'État à fournir davantage d'informations pour apaiser les esprits, tout en incitant les leaders de l'ancien régime à adopter une posture tempérée : « Ils sont obligés de garder le secret ! »