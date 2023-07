Sortie de l’IRAS : Aminata Mbengue Ndiaye met les points sur les « i »

L’Initiative - Réflexion - Action Socialiste a multiplié ses sorties ces derniers jours pour s’indigner de la posture de Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie sur le discours du Président Macky Sall. L’IRAS juge que l’heure est à la recherche d’un candidat à la prochaine élection présidentielle. Ce qui n’est pas de l’avis du secrétariat exécutif national du parti qui, lors de sa dernière réunion, a réitéré son ancrage dans le Benno.







La secrétaire nationale du parti socialiste précise dans un communiqué que cette entité n'est « ni légitime car n'étant reconnue par les instances du parti ». Ainsi, Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades estiment que toute entreprise venant de cette structure n’engage que ses auteurs. Le parti socialiste rappelle l’importance du respect des instances du parti et de son fonctionnement et appelle les camarades à plus de retenue.