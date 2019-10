Sortie de Barth relative à la libération de Khalifa Sall : La réponse salée de Cheikh Ndiaye au maire de Mermoz Sacré-Cœur...

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a fait une sortie dont lui seul a le secret, au lendemain de la libération de Khalifa Sall, indiquant que l’on ne peut pas endormir l'opinion nationale par ces échanges de civilités et ces accolades.

Pour Cheikh Ndiaye, responsable Politique Apr à Grand Yoff , Barth doit arrêter immédiatement ses propos déplacés contre le Président Macky Sall, sinon la riposte sera complète et risque de voler très bas.



« On s'interdit, après avoir montré toute notre satisfaction et notre entière adhésion à l'initiative de SEM Macky Sall, de libérer Khalifa Sall et de renouer le fil du dialogue avec Abdoulaye Wade, et vouloir entrer aussitôt en contradiction avec le camp de l'ex maire de Dakar qui tire gratuitement à boulets rouges sur notre pouvoir.

À Barthélémy Dias et en vertu de la dynamique nouvelle dans laquelle est notre pays, faite de détente, nous ne saurions opposer la loi du talion, encore que c'est trop facile. Nous lui demandons donc d'arrêter immédiatement les propos déplacés contre le Président Macky Sall, sinon la riposte sera complète et risque de voler très bas », a-t-il indiqué dans une note qui nous est parvenue.



Pour lui, la liberté d'expression dans une démocratie aussi solide que la nôtre, ne pose aucun problème, critiquer le Président idem, mais dira-t-il, « c'est plutôt cette tendance à choisir un vocabulaire ordurier pour s'exprimer et faire passer un message qui est inquiétant et inacceptable surtout à l'endroit des autorités ».