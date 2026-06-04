Formation du nouveau gouvernement : Le maire de Thiomby, Alexandre Ngom, appelle à l'unité et au dépassement pour faire face aux défis de l'heure

À la suite de la formation du nouveau gouvernement, le maire de Thiomby (département de Kaolack), Alexandre Ngom, dans une note transmise à Dakaractu, a appelé au "dépassement" et à "l'unité" pour faire face aux enjeux actuels.
"Plus que jamais, privilégions l'apaisement, l'unité et le dépassement pour faire face ensemble aux défis de notre pays", a-t-il déclaré.
Le président du mouvement Doolel Taxawu Askan Wi (MDTA), a tenu aussi à féliciter les membres du nouveau gouvernement notamment les ministres du département de Kaolack, à savoir Me Moussa Sarr, Amy Mara etc...
Autres articles
-
« L’homme derrière le président » (Par Babacar Diagne)
-
Abdoulaye Wade à 100 ans : un siècle de combat, une vie au service du Sénégal (Boubacar Ly)
-
Passation de service au ministère des Forces armées : Général Birame Diop met en avant son bilan, Yankhoba Diémé promet de renforcer l’action sociale
-
Passation de service au ministère des sports : Djirèye Clotilde Coly prend les commandes et annonce une rupture axée sur les resultats
-
9 mois au ministère de l'environnement et de la Transition Écologique : " Mon cabinet n'a jamais reçu de salaires"(Abdourahmane Diouf, ministre)