Formation du nouveau gouvernement : Le maire de Thiomby, Alexandre Ngom, appelle à l'unité et au dépassement pour faire face aux défis de l'heure


Formation du nouveau gouvernement : Le maire de Thiomby, Alexandre Ngom, appelle à l'unité et au dépassement pour faire face aux défis de l'heure
À la suite de la formation du nouveau gouvernement, le maire de Thiomby (département de Kaolack), Alexandre Ngom, dans une note transmise à Dakaractu, a appelé au "dépassement" et à "l'unité" pour faire face aux enjeux actuels.
 
"Plus que jamais, privilégions l'apaisement, l'unité et le dépassement pour faire face ensemble aux défis de notre pays", a-t-il déclaré.
 
Le président du mouvement Doolel Taxawu Askan Wi (MDTA), a tenu aussi à féliciter les membres du nouveau gouvernement notamment les ministres du département de Kaolack, à savoir Me Moussa Sarr, Amy Mara etc...
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Jeudi 4 Juin 2026
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