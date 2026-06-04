Acte contre nature à Thiès : un homme surpris dans l'enceinte de l'Agora sur un talibé, prend la fuite...

Les faits se sont produits il y a quelques jours dans l'enceinte de l'Agora (près de la place de France) vers les coups de 7 heures du matin.

Un homme qui se rendait à son lieu de travail, a entendu des cris émanant de ce lieu faisant office de salle de spectacle ou de sport en plein air pour les jeunes rappeurs et les boxeurs. Alors, lorsqu'il s'est rapproché pour jeter un œil sur ce qui se tramait à l'intérieur de l'Agora, il a aperçu trois personnes dont un talibé qui pleurait à côté et un homme qui était en train de chevaucher un autre talibé.

"C'est un homme assez costaud. D'ailleurs, lorsque que je lui ai posé la question de savoir, qu'est-ce que tu fais? Il m'a répondu de façon arrogante en me disant, genre, de quoi tu te mêles. Sa réaction m'a profondément exaspéré et mis hors de moi. Et lorsque j'ai introduit ma main dans mon sac pour sortir une arme, il a immédiatement abandonné l'enfant et pris la fuite", a rapporté le monsieur qui a sauvé les deux enfants des mains de leur bourreau.

Après une minute de course poursuite, il a réussi à disparaître dans la nature, bien que le témoin oculaire ait plusieurs fois demandé aux passants d'intervenir, en vain. Laye Diémé (nom d'emprunt), a déclaré avoir trouvé des enfants aux yeux larmoyants, sans défense et abandonnés à leurs propre sort. "Les passants m'ont indiqué que je devais dire que c'était un "goordjiguène" et qu'ils pensaient que c'était juste un voleur", a-t-il conclu.