Enseignement supérieur : Boubacar Camara prend officiellement les rênes du ministère

La passation de service entre le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara et son prédécesseur Daouda Ngom, s’est déroulée ce jeudi matin dans une ambiance sobre.







La cérémonie, qui consacre le transfert officiel des responsabilités, marque une nouvelle étape dans la gestion du secteur de l’enseignement supérieur au Sénégal. Mr Boubacar Camara hérite ainsi d’un département aux chantiers multiples, dans un contexte marqué par les défis persistants de l’université sénégalaise.

