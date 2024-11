Sonko aux patriotes : « Laissez tout tomber et revenez, on reprend campagne »

Ce mardi 12 novembre 2024, Ousmane Sonko a appelé les patriotes à laisser tout tomber et se concentrer sur la campagne électorale. « A partir d’aujourd’hui, il ne reste que 4 jours que personne ne provoque, n’insultez pas, ne frappez pas, ne grondez pas. Il faut aller continuer à présenter le programme de Pastef » a-t-il recommandé.



Il rappelle qu’en période électorale, la justice n’est pas en congé. Pour Ousmane Sonko, depuis que le Sénégal existe, aucune institution comme lui n’a été insultée à ce point. Et, pourtant l’instruction judiciaire n’a pas réagi.



C’est pourquoi, il invite ses militants et sympathisants à tout désactiver et de rester vigilants sur le traitement des dossiers.



« Que l’on applique la justice dans toute sa rigueur, que l’on soit du Pastef ou d’un autre camp », a-t-il déclaré.