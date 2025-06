Sonatel/Rapport RSE 2024 : un engagement renouvelé pour un développement inclusif et durable

Conforme à la norme ISO 26000, ce rapport traduit l’engagement de Sonatel à bâtir un avenir durable, équitable et résilient, au service des communautés et de l’environnement.

Dans un contexte mondial marqué par l’urgence climatique et les mutations socio-économiques, le Groupe Sonatel réaffirme sa responsabilité sociétale à travers la publication de son Rapport RSE 2024. Présent dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Leone), Sonatel positionne la RSE comme levier stratégique de transformation et de résilience territoriale.Le rapport met en lumière des actions concrètes et à fort impact, directement alignées sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), malgré un environnement régional sous tension. 60 % de la valeur créée est redistribuée localement (impôts, partenaires privés, dividendes). 5.000 emplois directs et +200.000 emplois indirects. 30.300 jeunes formés dont 92 % insérés professionnellement dans certains pays. 1.600 femmes autonomisées via les Maisons Digitales. Ainsi, l' inclusion numérique est devenue une réalité avec la formation aux métiers du numérique (Orange Digital Centers), autonomisation des jeunes filles. Sans oublier les projets communautaires durables que sont l'accès à l’eau, la santé, l'éducation et l'énergie en zones rurales (Projets Village).Le rapport RSE 2024 impacte l'Innovation responsable : il s'agit des solutions digitales sobres, inclusives et écologiques; le recyclage systématique des déchets électroniques; les programmes de reforestation communautaire, les énergies renouvelables avec un taux d’utilisation allant de 17 % à 64 % selon les pays.