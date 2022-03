Somone : La main tendue de la Haute autorité du Waqf aux collectivités territoriales.

La haute autorité du Waqf a de nouveau franchi un palier, après sa collaboration avec la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Pour preuve, elle a procédé, ce jeudi 3 mars 2022, à la matérialisation d’un partenariat avec l’Agence municipal de développement.



Un partenariat noué en juillet 2021que Racine Ba, le Directeur général de la Haute autorité du Waqf, a qualifié de ‘’fécond’’. Il intervenait au sortir d’un séminaire à la Somone (département de Mbour) qui regroupait des représentants des Agences régionales de développement (Ard).



‘’Ce séminaire d’aujourd’hui rassemble l’ensemble des Ard dans la cadre du Waqf qui constitue un financement innovant pour les collectivités territoriales’’, a confié M. Ba. Celui-ci a profité de l’occasion pour montrer en quoi l’instrument Waqf est une opportunité pour les collectivités territoriales.



‘’Un certain nombre de projets ont été identifiés à travers des démarches de sensibilisation directement au niveau des communes, entre l’Adm et la Haute autorité du Waqf pour identifier des projets pour lesquels des financements seront recherchés pour les mettre en œuvre. Donc les Ard qui constituent la cheville ouvrière au niveau des territoires, en matière de développement, il était important de les réunir et de les sensibiliser sur ces opportunités nouvelles’’, a souligné Racine Ba.



Au micro de Dakaractu, il a mis le doigt sur une panoplie d’offres que présente le Waqf. Lesquelles permettraient, selon lui, de soulager les budgets de ces communes dans la prise en charge des lieux de culte, les écoles coraniques, des actions sociales, entre autres...