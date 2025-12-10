Opération de secours en mer au large de Dakar : la Marine nationale porte secours à 144 candidats à l’émigration

Ce mercredi 10 décembre 2025, la Marine nationale a mené une opération de sauvetage au large de Dakar, à environ quarante kilomètres des côtes. Une pirogue transportant 144 candidats à l’émigration irrégulière a été interceptée puis secourue.
Les migrants ont été conduits à la Base navale Amiral Faye GASSAMA, où ils ont été pris en charge par les services compétents pour les procédures d’usage.
