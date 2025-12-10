Abass Fall après l’audition et la libération de Bougar Diouf : « Protéger le président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s'en tirer! »

Le maire de Dakar, Abass Fall, a exprimé son indignation après la l’audition et la libération de Bougar Diouf. Le responsable politique de Pastef critique le fait que certaines personnes utilisent la protection du président comme prétexte pour se comporter de manière irresponsable et impunie. « Bougar est libre après avoir gravement porté atteinte à notre honorabilité. Cette main derrière sa libération doit avoir honte », a écrit Abass Fall dans un post sur sa page Facebook.





Mais le maire de Dakar est allé plus loin en ces termes : « Protéger le président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s'en tirer. C’est ce Sénégal que nous avions vendu aux Sénégalais. Quelle honte! », s'indigne-t-il.

