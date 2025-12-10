Air Sénégal inaugure sa nouvelle ligne Dakar-Bruxelles-Dakar

Air Sénégal a officiellement inauguré ce jour sa nouvelle liaison Dakar–Bruxelles–Dakar, marquant une étape majeure dans le renforcement de son réseau intercontinental et dans le développement du hub aérien de Dakar. Le vol inaugural a été accueilli à l’aéroport de Bruxelles, par une délégation d’Air Sénégal conduite par le Directeur Commercial et Marketing, M. Assane SAMBE, venue représenter la Direction Générale à cette occasion. Opérée à raison de trois vols hebdomadaires tous les mardis, jeudis et samedis, cette nouvelle ligne directe offre désormais aux voyageurs une connexion optimale entre le Sénégal, la Belgique et l’ensemble de la sous-région.



Grâce à des temps de transit réduits via Dakar, cette route permettra de faciliter les déplacements des communautés ouest-africaines, des touristes, voyageurs d’affaires en provenance des capitales régionales telles que Banjul, Conakry, Bamako, Nouakchott, Praia ou encore Abidjan. « L’ouverture de la ligne Dakar–Bruxelles vient renforcer notre ambition de connecter davantage l’Afrique de l’Ouest au reste du monde à travers un hub moderne, performant et tourné vers l’avenir.



Cette nouvelle route traduit notre engagement à offrir aux passagers des solutions de voyage adaptées aux besoins de la diaspora et des voyageurs d’affaires. Air Sénégal poursuit résolument sa stratégie de développement au service du rayonnement du Sénégal et de la région », a déclaré M. Tidiane NDIAYE, Directeur Général d’Air Sénégal.