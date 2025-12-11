Extradition : La Ministre Yassine Fall annonce la suspension des remises vers la France

​La ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Dr Yassine Fall, a annoncé la suspension des extraditions du Sénégal vers la France. Cette décision est justifiée par le principe de réciprocité en matière de coopération judiciaire.



​Selon cette dernière, si « la France a demandé l'extradition de 12 personnes sénégalaises », le Sénégal exige « que la France fasse de même pour les citoyens sénégalais recherchés par la justice sénégalaise » afin d’appliquer ce principe.



​Cette décision intervient peu après une déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait déjà exprimé son intention de renforcer la souveraineté du Sénégal en matière d'extradition. Elle souligne que le Sénégal et la France sont liés par plusieurs accords bilatéraux encadrant la coopération judiciaire et l'extradition.



​Le processus d'extradition, qui exige la pleine coopération des autorités judiciaires et politiques des pays concernés, voit son application remise en question. La suspension des extraditions vers la France par le Sénégal pourrait marquer un tournant dans les relations diplomatiques et judiciaires entre les deux nations.