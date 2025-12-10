Avancée du M23 dans l'est congolais: le Burundi ferme sa frontière avec la RDC

Le Burundi a fermé sa frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), dans la foulée de l'entrée du M23, soutenu par l'armée rwandaise, dans Uvira, ville stratégique située aux portes de la capitale économique burundaise Bujumbura, ont indiqué mercredi des sources sécuritaires burundaises.



Les deux postes-frontières de Gatumba et Vugizo, sont fermés depuis mardi après-midi, selon ces sources, chaque poste étant désormais considéré comme "une zone militaire", a expliqué à l'AFP un officier de l'armée burundaise. Le Burundi, qui a apporté un soutien militaire à Kinshasa dans l'est de la RDC, entretient depuis des années des relations tendues avec le Rwanda.

