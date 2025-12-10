Saint-Louis : un livreur de pain poignarde mortellement un élève



Les faits se sont déroulés aux environs de 13 heures, à l’extérieur de l’établissement scolaire. L’adolescent, envoyé par ses parents pour une simple commission, aurait eu une dispute avec le livreur. La tension est rapidement montée, jusqu’à ce que ce dernier lui assène un coup de couteau.



Touché grièvement, le jeune garçon a été évacué en urgence vers l’hôpital régional de Saint-Louis. Une intervention chirurgicale était même prévue ce mercredi, mais malgré les efforts déployés par l’équipe médicale, l’élève a finalement rendu l’âme vers 5 heures du matin.



Ce drame remet au goût du jour la problématique des violences chez les jeunes. Pour de nombreux éducateurs et responsables communautaires, cette affaire illustre une nouvelle fois « la nécessité urgente de renforcer la sensibilisation auprès des parents et des adolescents sur les risques liés au port et à l’usage d’armes blanches ». Le jeune livreur reste introuvable et la gendarmerie a ouvert une enquête...