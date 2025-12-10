Saint-Louis : un livreur de pain poignarde mortellement un élève

Localité située à 19 kilomètres de Saint-Louis, la commune de Rao a été réveillée par un drame d’une rare violence. En effet, un élève a été violemment poignardé cet après-midi du mardi 9 Décembre lors d’une altercation avec un livreur de pain, qui a fini par rendre l’âme ce mercredi matin après son évacuation au centre hospitalier régional.
Les faits se sont déroulés aux environs de 13 heures, à l’extérieur de l’établissement scolaire. L’adolescent, envoyé par ses parents pour une simple commission, aurait eu une dispute avec le livreur. La tension est rapidement montée, jusqu’à ce que ce dernier lui assène un coup de couteau.
Touché grièvement, le jeune garçon a été évacué en urgence vers l’hôpital régional de Saint-Louis. Une intervention chirurgicale était même prévue ce mercredi, mais malgré les efforts déployés par l’équipe médicale, l’élève a finalement rendu l’âme vers 5 heures du matin.
Ce drame remet au goût du jour la problématique des violences chez les jeunes. Pour de nombreux éducateurs et responsables communautaires, cette affaire illustre une nouvelle fois « la nécessité urgente de renforcer la sensibilisation auprès des parents et des adolescents sur les risques liés au port et à l’usage d’armes blanches ». Le jeune livreur reste introuvable et la gendarmerie a ouvert une enquête...
Autres articles
-
RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État
-
Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche
-
Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure
-
Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025
-
UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus