Solidarité : 5 millions de FCFA attribués à chacune des familles des militaires décédés en Casamance.

Le 24 janvier, lors d'une opération de sécurisation en frontière Gambienne, quatre soldats dans l'exercice de leur noble mission de défense et de sécurité sont tombés les armes à la main.



Il s'agit du sergent-chef El Hadji Boubacar Ba, du sergent-chef Mamadou Karim Diallo, du soldat de première classe Mbaye Sy Mbaye et de Jacob Vincent Mendy.



C'est dans ce cadre que la fondation Lonase, sous la direction de M. Lat Diop, a versé la somme de 5 millions de FCFA à chacune des familles des victimes, non sans accompagner l'ensemble des soldats blessés par une enveloppe de 15 millions de FCFA. La fondation Lonase aussi s’est engagée à allouer 3 millions F Cfa pour chaque militaire décédé lors d’opérations intérieures.



Une attribution qui sera récupérée par le colonel Diagne Diouf, directeur de l'action sociale de l'armée qui a aussi exprimé toute sa gratitude envers cette fondation.