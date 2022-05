Solennité de l'Ascension : Tout savoir avec le frère François Ndiaye…

Vous êtes nombreux à prendre l'air ce début de week-end grâce au pont de l'Ascension, mais sans doute beaucoup moins à connaître les origines de cette fête religieuse. Si l'Ascension a lieu ce jeudi 26 mai, sa date est aléatoire chaque année.



En effet, elle est traditionnellement fixée 40 jours après le dimanche de Pâques, fête qui a, elle aussi, une date mobile en fonction de l'apparition de la première lune du printemps. Pâques ayant toujours lieu un dimanche, l'Ascension tombe toujours un jeudi. Et ce jeudi de l’Ascension est célébré partout dans le monde et en particulier au Sénégal comme une solennité, et marque la montée du seigneur Jésus Christ vers le ciel.



L'Ascension vient du latin « ascension », qui signifie « monter vers ». Chez les Chrétiens, elle désigne l'élévation du Christ au ciel. Elle correspond donc à la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples et au commencement de l’Église et de la "mission" de propagation de la foi catholique par les apôtres. Mais aussi marque toujours la présence du Christ parmi nous.



« Là où deux personnes se réunissent avec mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le seigneur Jésus-Christ à ses apôtres. Et le dimanche prochain et le lundi nous allons nous rendre à Popenguine pour la Pentecôte », a déclaré le frère François Ndiaye de la congrégation des frères du Sacré-Cœur.