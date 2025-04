Situation politique en Guinée / Cellou Dalein Diallo au CNRD : « S’il estime avoir le peuple avec lui, il n’a pas besoin d’utiliser l’intimidation et la corruption… »

Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a lancé un appel au Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD). Dans un contexte politique tendu, l'opposition conteste vivement l'action du gouvernement de transition actuel.



« Si le CNRD veut démontrer qu’il est majoritaire, qu’il se mesure aux partis politiques en leur laissant la liberté d’organiser leurs manifestations. S’il estime avoir le peuple avec lui, il n’a pas besoin d’utiliser l’intimidation et la corruption pour faire venir massivement des gens de Conakry afin de remplir les rues et les places publiques des capitales régionales », a déclaré l’ancien Premier ministre guinéen en 2004.



Cellou Dalein Diallo a ajouté que le peuple de Guinée « observe avec indignation l’interdiction de toute manifestation, à l’exception de celles organisées pour promouvoir et justifier la candidature de Mamadi Doumbouya ».



Il a précisé que chacun sera jugé en fonction de ses actes et en répondra devant l’histoire, en dénonçant énergiquement « des citoyens innocents traqués, kidnappés, emprisonnés, tués, déportés ou portés disparus ». Selon le leader de l’opposition guinéenne, « certains Guinéens avides de pouvoir et d’argent, au lieu de s’indigner et de réclamer vérité et justice pour les victimes, défilent avec des pancartes appelant à soutenir les auteurs de ces crimes et à réclamer leur maintien au pouvoir ». Cellou Dalein Diallo a rappelé que ceux-ci en assumeront l’entière responsabilité devant Dieu et devant l’histoire.



Il a appelé les Guinéens de tous horizons et de tous âges à rester vigilants et mobilisés pour « mettre fin à l’impunité et restaurer nos droits et libertés ».