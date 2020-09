Situation nationale et vie du parti : L'AFP sort du silence

Le Secrétariat politique exécutif de l'Alliance des forces de progrès s'est réuni cet après midi au niveau de son siège sous la présidence de son secrétaire général national, Moustapha Niasse. Au menu des échanges, il a été abordé la situation nationale et internationale, mais également de la vie du parti et notamment les perspectives politiques à engager.



D'abord, il a été question pour le Secrétariat exécutif politique de saluer les initiatives du président avant d'inviter au dialogue dans un esprit consensuel, toutes les forces vives de la nation face aux grandes difficultés qui guettent le pays avec cette pandémie de la Covid-19. Le SPE a aussi salué certaines conclusions issues du dialogue politique même si, certaines autres questions restent en suspens pour le moment et sont en train d'être débattues par les plénipotentiaires.



Le Secrétariat politique exécutif a par ailleurs abordé le point concernant les inondations notées suite aux pluies enregistrées les samedi 5 et dimanche 6 septembre derniers. En effet, Moustapha Niasse et les siens se sont félicité de l’évolution dans la gestion de ces inondations qui, selon eux, dans un passé récent, causaient d'énormes difficultés.



Enfin, le SPE exhorte les militants et sympathisants à œuvrer davantage dans la gestion des opportunités qu'offrent les TIC et les réseaux sociaux pour préparer l'AFP à mieux faire face aux échéances électorales à venir.