Situation inquiétante des travailleurs du journal Le Soleil : Le Synpics vilipende la direction.

La situation des travailleurs du journal Le Soleil inquiète au plus haut point le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics).



Face à la presse ce mercredi, le SYNPICS, la CNTS/FC entre autres syndicats ont tous décrié le mutisme des autorités, notamment la tutelle sur la situation de leur boîte.



Saisissant la parole, le Secrétaire général du Synpics, Bamba Kassé a porté l’attention du gouvernement sur les difficultés que vivent le quotidien du Journal Le Soleil, « ce qui se passe au journal ne devrait même pas arriver dans une boîte créée par l'État. Nous en tant que Syndicaliste, nous réclamons la transparence, l'équité et l'égalité au sein de cet organe (...) », a laissé entendre Ahmadou Bamba Kassé...