Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement


Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement
 Le Parti des libéraux et démocrates (PLD) And Suqali a publié un communiqué accablant sur la gestion de la dette du Sénégal par le gouvernement actuel. Selon le collectif des cadres du PLD, la crise de la dette sénégalaise a été artificiellement provoquée par les déclarations tonitruantes et infondées du gouvernement en place.
 
Une crise artificielle
 
Le PLD conteste les affirmations du gouvernement sur la "dette cachée" et soutient que les difficultés économiques et sociales du Sénégal sont principalement dues à l'incompétence et à l'esprit politicien des gouvernants actuels. "L'actuelle crise de la dette sénégalaise a été artificiellement provoquée par les déclarations tonitruantes et infondées du gouvernement en place", affirme le communiqué.
 
Selon le FMI, il s'agirait plutôt de données erronées ayant impacté le ratio de la dette par rapport au PIB. Le FMI ne peut pas prouver que ceci ait été fait "de façon intentionnelle", comme l'a prétendu M. Edward Gemayel au micro de Rfi.
 
Une démarche politique rationnelle
 
Même dans l'hypothèse où l'utilisation de données erronées aurait été intentionnelle, M. Gemayel a précisé qu'on ne saurait parler de "détournement" mais d'une volonté d'éviter une hausse brutale des taux d'intérêt concernant les emprunts du Sénégal sur les marchés financiers internationaux. Si c'était le cas, on serait en présence d'une démarche politique visant à préserver les intérêts vitaux de notre pays dans un contexte de crise post-Covid aggravée par les émeutes meurtrières de 2021.
 
Des solutions alternatives
 
Le PLD préconise l'annulation des mesures du plan de redressement qui affectent les populations et l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la situation économique du Sénégal. "Un gouvernement sénégalais sérieux serait en train de remobiliser l'opinion internationale pour réinscrire la question de l'annulation de la dette des pays pauvres au centre de l'agenda international", affirme le communiqué.
 
Une farce tragique
 
Le PLD dénonce également les marches organisées par le gouvernement pour exiger que Macky Sall paie la dette lui-même, qualifiant cela de "farce tragique". "Au lieu de cela, nos populistes organisent des marches pour exiger 'que Macky Sall paie la dette lui-même'. Quelle farce tragique !", affirme le communiqué.
 
Des exemples à suivre
 
Le PLD rappelle que des pays comme le nôtre peuvent et doivent recourir à l'endettement pour mettre en place les grandes infrastructures indispensables à leur développement. Le Président Wade a toujours répété que le recours à la dette est un instrument de politique économique dont nos pays ne doivent pas hésiter à s'emparer.
 
Des ratios de dette comparables
 
Selon le PLD, un ratio de la dette par rapport au PIB à 111% ne constitue nullement une catastrophe sans issue. Des pays comme la France (114%), l'Italie (138%), les USA (122%), la Grèce (153%) et le Japon (235%) ont des ratios de dette par rapport au PIB plus élevés que celui du Sénégal.
 
Le Collectif des cadres du PLD exige l'annulation des mesures du plan de redressement visant à dépouiller davantage les populations déjà durement éprouvées, l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la situation désastreuse de l'économie sénégalaise et les moyens d'y remédier
 
Le PLD souhaite que les discussions avec le FMI puissent permettre de sortir le pays de la dangereuse impasse dans laquelle « un gouvernement incompétent et dangereux l'a plongé ». 
 
Autres articles
Dimanche 31 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs - 31/08/2025

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique - 31/08/2025

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel - 31/08/2025

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC - 30/08/2025

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! »

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! » - 30/08/2025

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur…

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur… - 30/08/2025

Rapport IATA sur la

Rapport IATA sur la "Demande de passagers 2025" : Les compagnies aériennes africaines enregistrent une hausse de 2,3% de la demande... - 30/08/2025

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime :

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime : "Vous devez tout faire pour éviter le pire!" - 30/08/2025

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause !

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause ! - 30/08/2025

An 1 du Sommet de Beijing-Focac:

An 1 du Sommet de Beijing-Focac: " Les échanges commerciaux ont déjà atteint 3,8 milliards au cours des sept premiers mois de 2025" (Ambassadeur, LI Zhigang) - 30/08/2025

Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…»

Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…» - 30/08/2025

Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un

Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un "budget du culte" - 30/08/2025

État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne

État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne - 30/08/2025

Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement :

Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement : "Si cette somme y avait été injectée, je crois qu'il n'aurait plus d'inondations!" - 30/08/2025

RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol

RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol - 30/08/2025

Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre…

Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre… - 30/08/2025

Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich !

Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich ! - 30/08/2025

Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants

Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants - 30/08/2025

Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté

Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté - 30/08/2025

Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne

Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne - 30/08/2025

Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane

Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane - 30/08/2025

Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye

Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye - 30/08/2025

Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane

Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane - 30/08/2025

Tivaouane- Gamou 2025:

Tivaouane- Gamou 2025: " On pense que quelque soit les quantités de pluies qui pourront tomber, on a encore une capacité de stockage et de drainage des eaux hors de la ville"( Dr Cheikh T. Dièye) - 29/08/2025

Arrêté préfectoral sur les cérémonies de circoncision à Mbour : Quatre structures officiellement autorisées...

Arrêté préfectoral sur les cérémonies de circoncision à Mbour : Quatre structures officiellement autorisées... - 29/08/2025

Lutte contre les inondations à Kolda : Le mouvement Kolda debout au chevet des populations…

Lutte contre les inondations à Kolda : Le mouvement Kolda debout au chevet des populations… - 29/08/2025

Thiénaba : deux frères vengent leur sœur battue, le beau-frère finit à l’hôpital

Thiénaba : deux frères vengent leur sœur battue, le beau-frère finit à l’hôpital - 29/08/2025

Magal à tout prix : un fils vide la chambre de sa mère et revend lit, télé et ventilateur à 36 000Fcfa pour aller à Touba

Magal à tout prix : un fils vide la chambre de sa mère et revend lit, télé et ventilateur à 36 000Fcfa pour aller à Touba - 29/08/2025

France : Le Front de Résistance de la Diaspora Sénégalaise fustige le voyage de Diomaye en pleine crise d’inondations au Sénégal

France : Le Front de Résistance de la Diaspora Sénégalaise fustige le voyage de Diomaye en pleine crise d’inondations au Sénégal - 28/08/2025

Pèlerinage à la Mecque : Les voyagistes privés annoncent des réformes pour le Hajj 2026

Pèlerinage à la Mecque : Les voyagistes privés annoncent des réformes pour le Hajj 2026 - 28/08/2025

RSS Syndication