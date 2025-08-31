Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement

Une crise artificielleLe PLD conteste les affirmations du gouvernement sur la "dette cachée" et soutient que les difficultés économiques et sociales du Sénégal sont principalement dues à l'incompétence et à l'esprit politicien des gouvernants actuels. "L'actuelle crise de la dette sénégalaise a été artificiellement provoquée par les déclarations tonitruantes et infondées du gouvernement en place", affirme le communiqué.Selon le FMI, il s'agirait plutôt de données erronées ayant impacté le ratio de la dette par rapport au PIB. Le FMI ne peut pas prouver que ceci ait été fait "de façon intentionnelle", comme l'a prétendu M. Edward Gemayel au micro de Rfi.Une démarche politique rationnelleMême dans l'hypothèse où l'utilisation de données erronées aurait été intentionnelle, M. Gemayel a précisé qu'on ne saurait parler de "détournement" mais d'une volonté d'éviter une hausse brutale des taux d'intérêt concernant les emprunts du Sénégal sur les marchés financiers internationaux. Si c'était le cas, on serait en présence d'une démarche politique visant à préserver les intérêts vitaux de notre pays dans un contexte de crise post-Covid aggravée par les émeutes meurtrières de 2021.Des solutions alternativesLe PLD préconise l'annulation des mesures du plan de redressement qui affectent les populations et l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la situation économique du Sénégal. "Un gouvernement sénégalais sérieux serait en train de remobiliser l'opinion internationale pour réinscrire la question de l'annulation de la dette des pays pauvres au centre de l'agenda international", affirme le communiqué.Une farce tragiqueLe PLD dénonce également les marches organisées par le gouvernement pour exiger que Macky Sall paie la dette lui-même, qualifiant cela de "farce tragique". "Au lieu de cela, nos populistes organisent des marches pour exiger 'que Macky Sall paie la dette lui-même'. Quelle farce tragique !", affirme le communiqué.Des exemples à suivreLe PLD rappelle que des pays comme le nôtre peuvent et doivent recourir à l'endettement pour mettre en place les grandes infrastructures indispensables à leur développement. Le Président Wade a toujours répété que le recours à la dette est un instrument de politique économique dont nos pays ne doivent pas hésiter à s'emparer.Des ratios de dette comparablesSelon le PLD, un ratio de la dette par rapport au PIB à 111% ne constitue nullement une catastrophe sans issue. Des pays comme la France (114%), l'Italie (138%), les USA (122%), la Grèce (153%) et le Japon (235%) ont des ratios de dette par rapport au PIB plus élevés que celui du Sénégal.Le Collectif des cadres du PLD exige l'annulation des mesures du plan de redressement visant à dépouiller davantage les populations déjà durement éprouvées, l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la situation désastreuse de l'économie sénégalaise et les moyens d'y remédierLe PLD souhaite que les discussions avec le FMI puissent permettre de sortir le pays de la dangereuse impasse dans laquelle « un gouvernement incompétent et dangereux l'a plongé ».