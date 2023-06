Situation du pays : Task Force Républicaine se félicite du verdict du procès de Sonko, mais déplore les violences

Les responsables de l’alliance pour la république Task Force Républicaine se sont réunis ce jeudi dans le hall du siège de l’APR de Ouakam pour dénoncer et réprimander les pertes dans le public et le privé notées ces derniers jours des manifestations.



Des violences qui ont occasionné des pertes en vies humaines ainsi que la destruction de biens d'autrui.



Au nom de leur coordinateur Birame Faye, la TFR regrette que le verdict d'un procès opposant, la demoiselle Adji SARR au Sieur Ousmane Sonko, ait abouti à une tentative de déstabilisation des institutions de la République et au déclenchement d'un mouvement insurrectionnel.



Selon Birame Faye, la posture irresponsable d'une partie de l'opposition et de la société civile qui s'abstient jusqu'ici de condamner la folie destructrice et meurtrière de forces obscures infiltrées dans les manifestations est plus que visible.



Sur le verdict du procès, la Task Force Républicaine salue l'impartialité de la décision de Justice qui, s'appuyant sur la matérialité des preuves établies d'actes sexuels répétitifs, et même contre-nature, a abouti à une requalification des faits impliquant la dépravation des mœurs et incitation à la débauche.



Les douloureux événements condamnés par la large majorité des Sénégalais et la communauté internationale sont en vérité le résultat d'une préparation minutieuse et orchestrée que l'État a pu déjouer grâce au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité à qui le peuple Sénégalais doit un vibrant hommage.



Cependant, la TFR lance un appel aux égarés qui sont encore dans l'illusion insurrectionnelle avec des velléités putschistes de se conformer aux lois et à l'esprit de la République.



La TFR invite les sénégalais à redoubler de vigilance et à poursuivre la collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, et réaffirme son engagement militant auprès du Président Macky Sall qui a su assurer le rétablissement de l'ordre et la tranquillité du pays.