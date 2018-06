Situation de la trésorerie nationale : Le ministère des finances rassure

L'atmosphère économique du pays semblait pollué ces derniers jours par les déclarations de l'ex Premier ministre sous Abdou Diouf, Mamadou Lamine Loum, qui faisait état de "l'existence d'une tension financière au niveau des trésoreries du pays".

Ce qui a soulevé un vif débat entre les différents acteurs.

Aujourd'hui les services du ministère de l'économie et des finances sous la commande de leur ministre de tutelle, Amadou Ba, ont décidé de lever les équivoques qui continuent de polluer l'environnement économique du pays.

Dans une présentation de la situation de la trésorerie à la date du 7 Juin 2018, au ministre de l'économie et des finances, le DG/ DGCTP du ministère de l'économie et des finances a rassuré sur la situation actuelle de la trésorerie nationale.

Cette présentation fait état d'une " mobilisation de 2.194 milliards de ressources en 2018 contre 1.664 milliards en 2017.

En terme de recette fiscale, la présentation dénombre 865,4 milliards en 2018 contre 825 en 2017 avec une mobilisation sur le marché financier de 1.187 milliards contre 724,4 en 2017.

Poursuivant sa présentation, le Dg/ Dgcpt informe que 182,5 milliards sont disponibles à la date du 7 Juin pour le paiement des infrastructures, 30 milliards pour les bourses des étudiants, 60,6 milliards pour l'agriculture dont 47 milliards pour la campagne de commercialisation arachidière et 25,8 milliards pour les ambassades, contre 12 milliards en 2017.

Dans cette même présentation, les services du ministère de l'économie et des finances dénombre 1.510 milliards pour l'injection de liquidités dans l'économie en 2018, contre 1.326 milliards en 2017 entre autres disponibilités financières.

A son tour le DG/DCPT précise qu'à la date de 7 Juin 2018, 700 milliards de francs CFA de mobilisable sont disponibles pour faire face aux engagements de l'État du Sénégal.

Tout comme pour dire que le ministre des finances a sifflé la fin de ce débat spécieux qui fait état d'une tension financière dans la trésorerie sénégalaise...