Situation au Groupe la Poste : le Regroupement des Cadres de la Poste (RECAP) met sur la table ses propositions de sortie de crise.

Secoué ces derniers mois par des problèmes de gouvernance, de gestion des ressources humaines, d'exploitation et de transformation institutionnelle de la Poste-finances, le Groupe La Poste a bénéficié ce Samedi 03 Septembre d'un document intitulé "Propositions de Solutions pour une Sortie de Crise" produit par le Regroupement des cadres de la Poste (RECAP).

Ces propositions phares qui visent à stabiliser, relancer et développer le Groupe, s'articulent autour de six (6) points. Le cadre propose entre autres, d'injecter immédiatement de la trésorerie pour relancer l'exploitation, de rationaliser les effectifs et les charges de fonctionnement en mettant en œuvre des programmes de reconversion...