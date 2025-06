Situation actuelle de la dette : « Le Sénégal conduit actuellement une politique d’endettement responsable et conforme à nos engagements » (Cheikh Diba, MFB)

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, s'est exprimé ce matin sur la situation de la dette au Sénégal. C'était à l’occasion de l’ouverture du nouveau service de Contrôle Régional des Finances (CRF) à Ziguinchor. Il a déclaré que la situation de la dette est "loin de ce qui circule dernièrement".



"Les chiffres et interprétations évoquant une dette cumulée sur 2024-2025 ou une prétendue utilisation inappropriée des ressources de l’État sont erronées", a affirmé Cheikh Diba.



Le ministre a précisé que "le gouvernement conduit une politique d’endettement responsable, cohérente et conforme à nos engagements internationaux". Il a ajouté que "les ressources mobilisées servent prioritairement à soutenir l’investissement productif, au développement des infrastructures et à la transformation de l’économie conformément aux priorités de développement".



Pour conclure sur ce point, le ministre des Finances et du Budget a estimé qu’en toutes circonstances, le gouvernement agit "avec responsabilité et transparence, pour préserver la soutenabilité de la dette et la confiance de nos partenaires". Il a enfin souligné que cette approche s’inscrit dans un cadre de gestion des risques, ayant pour objectif constant de "renforcer la résilience de l’économie sénégalaise".