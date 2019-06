Sira Ndiaye, Député, membre du bureau de L'Assemblée Nationale : « En matière de transparence, le président Macky Sall a déjà pris les mesures idoines avec l'Itie... Nous demeurons et resterons ses boucliers »

Se prononçant au cours d'un entretien accordé à Dakaractu, l'honorable député Sira Ndiaye s'est véritablement lancée dans la dynamique de réafirmer son accord avec la politique liée à la transparence dans la gestion des ressources pétrolieres et gazières." confirme la parlementaire.



Par ailleurs, la secrétaire élue estime que cette appartenance du Sénégal à l'Itie pour la transparence n'est pas fortuite. Donc ce n'est pas le président Macky Sall qui va laisser les intérêts du Sénégal s'envoler car, étant soucieux de tout ce qui pourrait contribuer à bafouer les avantages dont peuvent disposer notre pays. En guise d'exemple, nous avons avec nos voisins de la Mauritanie une équitable distribution de ces ressources 50/50 pour montrer le degré de transparence qui anime le Sénégal.

En terminant, la secrétaire élue réaffirme son ancrage et sa volonté de soutenir le président dans sa démarche républicaine et patriotique pour l'intérêt du Sénégal".