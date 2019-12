Sindian : Deux agresseurs mis à la disposition de la Gendarmerie de Bignona

C’est après une folle course poursuite entre une voiture de transport en commun et une moto Jakarta que les deux jeunes qui étaient à bord de la moto ont agressé des passagers de la voiture. Le film a lieu à Sindian avant-hier vers les coups de 12h30. Selon nos sources, les agresseurs avaient sommé le chauffeur de la voiture de s’arrêter avant d’entrer à Sindian. Sachant que ce sont des agresseurs, le chauffeur n’a pas obtempéré. C’est à hauteur du poste de santé de Sindian que le chauffeur s’est arrêté. Aussitôt, l’un des agresseurs s’est rué sur un des passagers en lui administrant un violent coup de poing à l’œil gauche. Ne voulant pas se laisser dominer, il a résisté et a répondu. L’agresseur a voulu sortir un poignard pour se défendre à son tour, mais au vu de témoins de la scène qui accouraient pour prêter main forte au passager, il a pris la poudre d'escampette. Une vingtaine d’hommes du village les ont poursuivi, et il s’en est suivi une vraie chasse à l’homme. C’est à hauteur du village de Le Feu que l’un des agresseurs a été arrêté par la population. L’autre a été saisi tard la nuit par des jeunes déterminés à les arrêter.



Les agresseurs ont été mis à la disposition du cantonnement militaire de Sindian puis acheminés à la brigade de gendarmerie de Bignona où ils sont gardés à vue.



Cette énième agression vient allonger la liste d’agressions notées dans la zone. Une plaidoirie du maire de ce grand arrondissement est toujours d’actualité : la mise en place d’un commissariat.