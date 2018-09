Signature de conventions de financement de projets : Dangote Cement Senegal investit plus de 153 millions de Fcfa à Diass, Keur-Moussa, Mont-Rolland et Pout

Dangote Cement Senegal a procédé ce vendredi, à l'usine de Pout, à la signature de conventions de financement de projets avec les mairies des communes de Pout, Keur-Moussa, Mont-Rolland et Diass. Ainsi, le coût global de ces investissements s'élève à 153.400.000 Fcfa. Lesdits investissements ciblent les secteurs sociaux essentiels tels que l'éducation, la santé et les activités génératrices de revenus. D'après le directeur général de Dangote Cement Senegal, Mr Luk Haelterman, les projets consistent à construire un collège d'enseignement moyen à Niakhip, dans la commune de Keur Moussa, une maternité dans la commune de Pout, deux salles de classe dans la commune de Diass, une salle des maîtres et des toilettes dans l'école primaire du village de Tchicky. À Mont-Rolland, l'école primaire sera restaurée, un nouveau poste de santé construit etc...



À rappeler que la cérémonie de signature des conventions a été présidée par le directeur des Mines et de la Géologie, Mr Ousmane Cissé...