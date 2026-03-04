Charlantisme et escroquerie: Un homme grugé de 8 millions 600 mille Fcfa à Thiès

Une affaire liée au Charlantisme et à l'escroquerie a été jugée aujourd’hui au tribunal de Thiès. En effet, la rondelette somme tourne autour de 8 millions de Fcfa. Le mis en cause a été attrait à la barre pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

Tout est parti d'un fameux coup de fil pour ferrer la proie qui se trouve être un monsieur âgé environ d'une soixantaine d'années. Ce dernier n'a pas toutefois réussi à déjouer la manœuvre ingénieusment orchestrée par le présumé charlatan pour lui avoir envoyé plusieurs fois de fortes sommes d'argent, le tout estimé à 8 millions 600 mille Fcfa.

Dans le PV d'enquête, les limiers ont rapporté, après avoir été saisis d'une plainte, avoir trouvé chez le prévenu un sac rempli d'objets dont l'usage était destiné aux pratiques de charlantisme. Et pour les travaux d'usage, un coq aurait été tué et une pièce d'argent sortie d'un des membres de l'animal, a-t-on ajouté au cours du procès.

Dans la barre, le mis en cause a tenté de récuser les accusations en déclarant n'avoir jamais reçu dans son compte Wave une somme d'argent émanant de la partie civile. Il a ajouté que les objets incriminés lui ont été injustement attribués. Et que l'argent était plutôt envoyé à un certain Malick Dème. Le plaignant a balayé cela d'un revers de la main en martelant qu'il avait affaire à la même personne, mais lorsqu'ils parlaient au téléphone, cette dernière utilisait des voix différentes.

Toutefois, après le réquisitoire du procureur qui a sollicité une peine d'1 an ferme, le prévenu a demandé la clémence du juge, eu égard à son statut de père de famille qui a laissé chez lui de petits bouts de bois de Dieu. L'affaire a été mise en délibéré...