La Coalition Diomaye Président se structure: La superviseur Aminata Touré annonce la tenue de la validation des textes fondateurs

La Coalition Diomaye Président a annoncé la tenue d’une Assemblée Générale de Validation de ses Textes Fondateurs, prévue le samedi 7 mars 2026 à partir de 10h00, à l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar. Cet événement marque ainsi une étape charnière dans la structuration formelle de la coalition, placée sous la houlette de sa superviseure générale, Aminata Touré, ancienne Première ministre.
Il s’agira pour les participants de valider les textes fondateurs qui encadreront juridiquement et idéologiquement la formation, posant ainsi les bases d’un fonctionnement pleinement institutionnalisé. La participation est strictement réglementée avec un seul représentant par parti ou mouvement qui sera admis. L’accès sera conditionné à la présentation d’un badge obligatoire, avec un contrôle strict à l’entrée.
Pour la Coalition, cette assemblée s’inscrit dans une dynamique de consolidation politique autour du président Bassirou Diomaye Faye.
