Signature de convention : La Fondation Sonatel et la DGAT scellent un partenariat stratégique

Dans le cadre de son engagement pour un développement social et territorial inclusif, la Fondation Sonatel a signé ce mardi 20 Mai une convention de partenariat avec la Direction Générale de l’Administration Territoriale (DGAT). La cérémonie officielle s’est tenue au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine.



Ce partenariat vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales à travers des projets structurants dans les domaines de l’éducation, de la santé, du numérique et de l’autonomisation des jeunes. Il s’inscrit dans la vision partagée d’un développement équitable des territoires, en misant sur la proximité, la gouvernance locale et la responsabilité sociale des entreprises.



« Ce partenariat marque une étape importante dans notre volonté de soutenir les collectivités locales, véritables leviers de transformation sociale », a déclaré Mme Coura Sow, administratrice générale de la Fondation Sonatel. Elle a souligné l’importance d’un ancrage territorial fort pour garantir l’impact durable des actions menées.



Pour sa part, le directeur général de la Direction Générale de l’Administration Territoriale (DGAT), William Manel, a salué l’initiative, y voyant un modèle de collaboration public-privé au service des populations : « En unissant nos efforts, nous pouvons répondre de manière plus efficace aux défis quotidiens des collectivités, notamment en milieu rural. »





La convention prévoit notamment la mise en œuvre conjointe de projets pilotes dans plusieurs régions, avec un accent particulier sur l’équipement des structures sanitaires de base, la modernisation des établissements scolaires…



Avec cette nouvelle alliance, la Fondation Sonatel confirme son rôle d’acteur clé du développement durable au Sénégal, en consolidant ses liens avec les institutions publiques pour un avenir plus solidaire et inclusif.