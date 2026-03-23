Un avion percute un camion de pompiers à l’aéroport de LaGuardia à New York: deux morts

L’avion, un CRJ-900 de la compagnie Jazz Aviation opérant pour le compte d’Air Canada “est entré en collision avec un véhicule de secours et de lutte contre les incendies de Port Authority qui intervenait sur un autre incident”, selon cette agence publique qui gère l’aéroport.
Aéroport fermé
“Les protocoles d’intervention d’urgence ont été immédiatement activés” et “l’aéroport est actuellement fermé afin de faciliter l’intervention et de permettre une enquête approfondie”, poursuit Port Authority.
Selon la compagnie Jazz Aviation, l’avion s’était posé à New York après avoir décollé de Montréal avec à bord 72 passagers et 4 membres d’équipage, “bien que cela reste à confirmer”, précise-t-elle.
Des images de l’AFP montrent un avion siglé Air Canada Express, de nuit, sur une piste d’atterrissage, dont le cockpit et la partie avant sont gravement endommagés.
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