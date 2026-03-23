Un avion percute un camion de pompiers à l’aéroport de LaGuardia à New York: deux morts

Un pilote et un copilote sont morts après la collision de leur avion avec un véhicule de lutte anti-incendie dimanche soir à l’aéroport de New York LaGuardia, ont annoncé plusieurs médias américains, dont CNN et ABC. 41 personnes, dont des passagers, des membres d’équipage et des pompiers, ont été transportées à l’hôpital, certaines sont grièvement blessées.

L’avion, un CRJ-900 de la compagnie Jazz Aviation opérant pour le compte d’Air Canada “est entré en collision avec un véhicule de secours et de lutte contre les incendies de Port Authority qui intervenait sur un autre incident”, selon cette agence publique qui gère l’aéroport.



Aéroport fermé

“Les protocoles d’intervention d’urgence ont été immédiatement activés” et “l’aéroport est actuellement fermé afin de faciliter l’intervention et de permettre une enquête approfondie”, poursuit Port Authority.



Selon la compagnie Jazz Aviation, l’avion s’était posé à New York après avoir décollé de Montréal avec à bord 72 passagers et 4 membres d’équipage, “bien que cela reste à confirmer”, précise-t-elle.

