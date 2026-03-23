Zac Mbao : une fabrique clandestine de glaces insalubres démantelée, quatre arrestations

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a mis un terme, le 22 mars 2026, aux activités d’une unité clandestine de production de glaces et de cornets, installée dans une concession privée de la Cité Nar.



Quatre individus ont été interpellés et poursuivis pour association de malfaiteurs, exploitation sans autorisation, mise en vente de produits impropres à la consommation et mise en danger de la vie d’autrui.



Un tapage nocturne qui révèle une activité illégale



L’intervention des forces de l’ordre fait suite à une alerte pour tapage nocturne vers 00h30. Sur place, les éléments de la Brigade de Recherches ont découvert une activité de production alimentaire clandestine, menée dans des conditions d’hygiène jugées alarmantes.



Des conditions sanitaires préoccupantes



Les constatations effectuées sur les lieux ont révélé :

• des cornets de glaces étalés à même le sol sur des surfaces douteuses ;

• des sacs de farine stockés sans protection ;

• des réfrigérateurs encrassés et du matériel de production rouillé ;

• des branchements électriques anarchiques, présentant un risque élevé de court-circuit, malgré la présence d’un compteur fonctionnel.



Ces conditions ont conduit les enquêteurs à qualifier l’activité de dangereuse pour la santé publique.



Les mis en cause passent aux aveux



Lors de leur audition, les quatre suspects ont reconnu les faits, tout en affirmant détenir une autorisation administrative. Toutefois, aucun document n’a pu être présenté pour étayer cette déclaration.



L’ensemble du matériel de production a été placé sous scellés, à l’exception d’une machine fixe, laissée sur place.



Une enquête pour identifier les véritables responsables



Les investigations se poursuivent afin de :

• déterminer le propriétaire réel de l’unité clandestine,

• identifier d’éventuels réseaux de distribution,

• et évaluer l’ampleur des produits déjà mis en circulation.