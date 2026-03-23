Des explosions entendues à Téhéran (journaliste AFP)

Des explosions ont retenu lundi en début d'après-midi à Téhéran, a constaté un journaliste de l'AFP, sans qu'il soit possible dans l'immédiat de déterminer la ou les cibles.
Ces explosions ont été ressenties dans le centre de la capitale iranienne, faisant trembler les fenêtres dans le quartier, selon la même source.
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