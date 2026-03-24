Badara Gadiaga de retour sur les écrans : Le bilan de deux ans de gouvernance au menu de Faram Facce

Après neuf mois d’absence de la scène médiatique sénégalaise, Badara Gadiaga annonce son retour sur les écrans. Le chroniqueur sera l’invité de l’émission « Faram Facce », diffusée sur la TFM ce mercredi 25 mars 2026 à partir de 21h30.







Face au journaliste Pape Ngagne Ndiaye, il s’exprimera sur le bilan des deux premières années du tandem Diomaye-Sonko à la tête du Sénégal. Une échéance symbolique, deux ans après l’élection présidentielle de mars 2024 qui avait porté le candidat de Pastef à la magistrature suprême, dans un contexte politique encore marqué par de fortes attentes citoyennes.

