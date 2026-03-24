Badara Gadiaga de retour sur les écrans : Le bilan de deux ans de gouvernance au menu de Faram Facce

Après neuf mois d’absence de la scène médiatique sénégalaise, Badara Gadiaga annonce son retour sur les écrans. Le chroniqueur sera l’invité de l’émission « Faram Facce », diffusée sur la TFM ce mercredi 25 mars 2026 à partir de 21h30.
Face au journaliste Pape Ngagne Ndiaye, il s’exprimera sur le bilan des deux premières années du tandem Diomaye-Sonko à la tête du Sénégal. Une échéance symbolique, deux ans après l’élection présidentielle de mars 2024 qui avait porté le candidat de Pastef à la magistrature suprême, dans un contexte politique encore marqué par de fortes attentes citoyennes.
Autres articles
-
Fête de l’Indépendance à Thiès: Un programme culturel alléchant au cœur des festivités
-
Rapport de validation : L’ITIE formule 11 mesures correctives pour le Sénégal
-
Présentation des résultats du rapport de validation : Le Sénégal gagne un score de 89/100 selon l’ITIE
-
Dette des 650 millions d’Euros / La réunion de la commission des finances reportée: TAS parle de « voltige financière toxique »
-
1100 milliards de francs CFA et 12 programmes : Ousmane Sonko annonce l’accélération de la transformation numérique