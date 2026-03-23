Énergie : Dakar accueille une rencontre stratégique sur les réseaux électriques en Afrique de l’Ouest

Le Sénégal abrite, du 23 au 27 mars 2026 à Dakar, une rencontre internationale du Comité national Afrique de l’Ouest du CIGRE (CN CIGRE AO), organisée sous l’égide du West African Power Pool (WAPP), également connu comme le Système d’Échanges d’Énergie Électrique en Afrique de l’Ouest.



Cette session, consacrée aux formations sur les réseaux haute tension, réunit près d’une centaine d’experts issus des sociétés d’électricité des 15 pays membres de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’objectif est de renforcer les compétences techniques, favoriser le partage d’expériences et améliorer la gestion des infrastructures électriques dans la région.



Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a salué la tenue de cette rencontre à Dakar. Il a notamment félicité le Comité CIGRE et son secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest, ainsi que la Senelec pour l’accueil de l’événement.



Selon le ministre, cette rencontre vise avant tout « une mise à niveau des compétences, un partage d’expertises et un transfert de connaissances » dans un secteur jugé stratégique. Il a insisté sur la nécessité d’une collaboration renforcée entre les États afin de répondre efficacement aux défis énergétiques, notamment dans un contexte marqué par la croissance démographique et l’augmentation des besoins en électricité.



Birame Soulèye Diop a également souligné que ces échanges permettront aux pays de la sous-région de mieux maîtriser les technologies et les savoir-faire indispensables à une gestion optimale des réseaux électriques, tout en répondant aux attentes des populations pour qui l’accès à l’électricité constitue un besoin vital.