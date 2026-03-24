Ngayène Sabakh / Présence de criquets pèlerins dans les champs et les périmètres maraichers : les producteurs lancent un SOS

Les producteurs de la commune de Ngayène Sabakh, dans le département de Nioro (région de Kaolack), ont lancé un SOS aux autorités suite à l’invasion de criquets pèlerins qui menacent gravement les champs et les périmètres maraîchers.

''Nous avons tout essayé, mais les criquets reviennent toujours plus nombreux. Ce qui menace nos récoltes'', s’inquiète un producteur local qui a également souligné que l'invasion des criquets peut avoir d'énormes conséquences économiques. ''Nous souhaitons une réaction rapide des autorités pour éradiquer ce phénomène, sinon ça va impacter l'économie locale''.

Les dégâts restent pour l’instant limités mais suscitent une vive inquiétude chez les producteurs de Ngayène Sabakh qui redoutent une propagation rapide des criquets. Face à cette situation, ils interpellent les autorités compétentes afin que des solutions rapides soient trouvées...