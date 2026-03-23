Atelier de clôture du programme TGG ALM à Kolda : Des avancées significatives notées dans l'abandon des mutilations génitales féminines...


Atelier de clôture du programme TGG ALM à Kolda : Des avancées significatives notées dans l'abandon des mutilations génitales féminines...
Des avancées significatives ont été notées pour la promotion de l’abandon des mutilations génitales féminines dans les régions de Kolda et de Sédhiou. C’est ce qui ressort de l’atelier de clôture du programme TGG/ALM tenu ce lundi 23 mars à Kolda en présence des acteurs. En ce sens, ‎Ernest Mendy coordonnateur Amref/ Kolda et chargé de projet TGG/ALM soutient qu’il y a 80% d’adhésion pour l’abandon de l’excision et VBG dans la région. Ceci est selon lui, une percée marquante dans le cadre de la promotion pour l’abandon de la pratique néfaste.
 
 
Ces résultats sont le fruit d’une coordination conjointe des différents acteurs intervenant dans le secteur. Et dans ce dispositif, la FENOPAM, les centres conseils ado et ses clubs de jeunes filles leaders ont joué un rôle central pour obtenir ces résultats probants.
‎Ce programme vise un monde où les filles et les femmes peuvent exercer leur pouvoir et leurs droits, disposer d'un plus grand choix et d'une plus grande autonomie. Dans la foulée, cela doit libérer ces dernières de toutes les formes de violence, y compris les MGF.
 
Pour Awa Diassy,  pair éducatrice, « le programme a adopté une approche intégrée à travers les clubs de jeunes filles leaders, les dialogues communautaires, les échanges de connaissances, les chefs religieux et coutumiers... » 
À travers les résultats, plus de 100 filles ont été formées en tant que girls champions, des clubs de filles mis en place dans plusieurs communautés. À ce titre, un mécanisme transfrontalier a été créé pour une synergie des actions en vue de l’élimination des MGF. D’ailleurs, à Kolda le soutien à l'abandon a atteint 83,5% et à Sédhiou plus de 71%. À cela, il faut ajouter le taux de comportement important pour l'abandon, l'expérience dans les régions transfrontalières à haut risque (Kolda/Sédhiou) entre autres. Ce dispositif standardisé avec un mécanisme de coordination transfrontalier a montré une meilleure prévention, signalement, orientation et protection.
 
 
Beaucoup de changements ont été notés chez les communautés pour l’abandon des MGF. Dans la foulée, malgré le challenge et les difficultés, les actions concertées ont porté des fruits dans la communauté...
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Lundi 23 Mars 2026
Madou Diallo



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