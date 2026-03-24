Dans le Fujian : Neuf moments marquants d'un voyage au cœur du Sud-Est chinois

En plus d'avoir eu la chance d'en visiter plusieurs, l'expérience a été poussée encore plus loin : j'ai eu l'opportunité d'y passer la nuit. Déposer ma valise dans ce lieu qui semble venir d'une autre époque m'a procuré un sentiment presque irréel. Indubitablement, ce fut l'un des moments les plus marquants de ce voyage.







5. Le lendemain, nous avons atterri dans un quartier pittoresque de Wudianshi Traditional Blocks. Lors de notre passage à Wudianshi Traditional Blocks, nous avons découvert un véritable musée à ciel ouvert de l'architecture Minnan. Dans ce quartier préservé, les maisons de briques rouges et les toits traditionnels aux courbes élégantes témoignent de plusieurs siècles d'histoire du sud du Fujian.

Ce qui m'y a le plus étonnée — en faisant abstraction des gros bébés si adorables qu'on tombe en pâmoison rien qu'en les apercevant au loin — fut cette juxtaposition étonnamment harmonieuse entre l'architecture ancienne et, en arrière-plan, les silhouettes élancées des buildings modernes.

Mais, ce qui m'a surtout marquée, c'est de voir que cette culture reste pleinement vivante. Les bâtiments de briques rouges, si caractéristiques de ce village, ne sont pas de simples vestiges figés dans le temps. Ils continuent d'abriter la vie : des commerces, des cafés réputés ou encore de petites boutiques de souvenirs. Ici, le passé ne semble pas relégué à la mémoire ; il s'inscrit naturellement dans le présent et continue de faire battre le cœur du quartier.







6. Au sixième jour de notre périple, nous avons fait halte à Xunpu, dans la baie de Quanzhou, un village où le temps semble se mêler à la mer et aux traditions. Là, les femmes pêcheuses, affectueusement surnommées les « Tantes de Xunpu », perpétuent un mode de vie ancestral fait d'aquaculture, de marchés animés et de rituels au temple de Dapu.



C'est leur beauté tranquille et leur résilience qui frappent quiconque croise leur chemin. Leurs mains, douces et patientes, nous ont habillées de leurs tenues traditionnelles Minnan, richement colorées et brodées, avant d'y déposer leurs célèbres couronnes florales Zanhuawei.



Ce qui m'a peut-être le plus émue fut leur volonté simple et sincère de partager leur culture avec nous. Une générosité spontanée, rafraîchissante, que l'on ne rencontre pas nécessairement ailleurs dans le monde.



Leur bienveillance était palpable, tout comme leur amusement sincère : leurs regards rieurs, en voyant des étrangers arborer leurs vêtements, avaient quelque chose de profondément émouvant.

