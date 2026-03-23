Politique : Barthélémy Dias entame une tournée dans le département de Linguère

Le leader du mouvement Sénégal Bi Nu Bokk, Barthélémy Dias, effectue à partir de ce lundi 23 mars 2026 une tournée politique dans le département de Linguère, dans le cadre d’une opération baptisée « Dokh Mbook »
L’itinéraire de cette journée de terrain prévoit plusieurs étapes successives : Déaly, Sagatta, Dioloff, avant une arrivée à Linguère où un rassemblement est programmé. La tournée se conclura par des visites à Dahra Djoloff, localité phare du nord du Sénégal.
Cette incursion dans le département de Linguère sera pour l’ancien maire de Dakar d’exprimer la volonté de son mouvement Sénégal Bi Nu Bokk d’élargir son ancrage territorial au-delà de ses bastions traditionnels. En sillonnant des localités rurales du Ferlo, Barthélémy Dias entend visiblement consolider les réseaux militants de son mouvement et prendre le pouls des populations de cette zone pastorale souvent éloignée des grands centres de décision.
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