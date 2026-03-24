Dette des 650 millions d’Euros / La réunion de la commission des finances reportée: TAS parle de « voltige financière toxique »

Sur sa page Facebook, le député Thierno Alassane Sall informe que la réunion de la commission des Finances de l’Assemblée nationale qui devait se tenir aujourd’hui a été reportée in extremis. Et ce, selon le parlementaire, « après que leur recours à la voltige financière toxique a été étalé au grand jour. »



Le président de la République des Valeurs précise que le régime tenait pourtant là une opportunité idéale de clarifier les accusations graves de dissimulation portées à son égard. « Il préfère laisser passer l'orage et fourbir ses arguties. Avoir une majorité écrasante en nombre ne suffit plus pour masquer leur incompétence », estime TAS.