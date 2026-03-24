Dette des 650 millions d’Euros / La réunion de la commission des finances reportée: TAS parle de « voltige financière toxique »

Sur sa page Facebook, le député Thierno Alassane Sall informe que la réunion de la commission des Finances de l’Assemblée nationale qui devait se tenir aujourd’hui a été reportée in extremis. Et ce, selon le parlementaire, « après que leur recours à la voltige financière toxique a été étalé au grand jour. »
Le président de la République des Valeurs précise que le régime tenait pourtant là une opportunité idéale de clarifier les accusations graves de dissimulation portées à son égard. « Il préfère laisser passer l'orage et fourbir ses arguties. Avoir une majorité écrasante en nombre ne suffit plus pour masquer leur incompétence », estime TAS.
Le président de la République des Valeurs précise que le régime tenait pourtant là une opportunité idéale de clarifier les accusations graves de dissimulation portées à son égard. « Il préfère laisser passer l'orage et fourbir ses arguties. Avoir une majorité écrasante en nombre ne suffit plus pour masquer leur incompétence », estime TAS.
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