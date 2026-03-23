MBACKÉ- Une marche citoyenne en perspective pour sortir plus de 750 jeunes de l’emprise du diluant

Une mobilisation d’ampleur se prépare à Mbacké. La structure citoyenne « Aar Liñu book » annonce l’organisation , vendredi prochain, d’une marche « grandeur nature » pour alerter sur l’usage dévastateur de la drogue, et en priorité du diluant, chez les jeunes de la ville.



Selon les organisateurs, la situation est critique : plus de 750 jeunes seraient actuellement dépendants, se droguant « de jour comme de nuit » dans des zones de deal et de consommation bien identifiées. Un constat qui a poussé les dignitaires et chefs religieux de la cité religieuse à signer une pétition pour soutenir ce combat citoyen. L’objectif affiché de la marche est d’aller à la rencontre de ces jeunes sur leurs propres terrains pour les sensibiliser directement aux dangers du produit. Les organisateurs dénoncent par ailleurs une dérive sécuritaire : « En plus de se droguer, ces jeunes commettent des actes de vandalisme et des agressions en plein jour », ont-ils souligné.



Ils pointent du doigt l’inaction des autorités qui, selon eux, identifient pourtant une douzaine de sites de concentration de ces délinquants. L’un d’eux, présenté comme le plus dangereux, se situerait à quelques encablures du tribunal. Dans ces milieux, ajoutent-ils, « l’homosexualité a fini de s’installer ».



Au-delà du fléau de la drogue, « Aar Liñu book » entend également lutter contre le travail des enfants. Beaucoup de ces jeunes en errance exercent comme charretiers, une activité qui les expose à l’abandon et aux mauvaises fréquentations.



Face à l’ampleur du phénomène, les organisateurs interpellent l’État sur plusieurs fronts que sont : la création de centres d’accueil pour enfants abandonnés , la mise en place de centres de formation professionnelle pour les jeunes chômeurs, le renforcement des moyens et des effectifs de la police pour garantir la sécurité.