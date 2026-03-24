Valorisation de la filière anacarde : Mise en place d’un cadre de concertation des acteurs pour booster son développement…

Pour plus d’efficacité dans le développement de la filière cajou en Casamance, un cadre de concertation des acteurs a été mis en place à Kolda. Ainsi, durant trois jours (24, 25 et 26 mars), les acteurs en collaboration avec les agropoles et la GIZ vont se pencher sur les forces et les faiblesses du secteur afin d'optimiser leurs potentialités.



Ce cadre réunira tous les acteurs pour créer une synergie d’actions pour une chaîne de valeurs ajoutée au profit de ces derniers. Aussi, Boubacar Konta président de l’interprofession cajou estime que seule la mutualisation pourra rehausser le secteur. Selon lui, ce cadre va permettre d’améliorer aussi bien la transformation qui est de moins de 5% avec une production avoisinant les 70 mille tonnes.

Dans cette lancée, l’adjoint au gouverneur, Bonaventure Kalamo, estime que l'Afrique détient la moitié de la production mondiale du cajou, mais tire peu de cette filière. Et selon lui, la région de Casamance est un vivier important de cette filière dont le taux de transformation reste très faible. Toutefois, avec cette nouvelle synergie, elle sera un moyen fort de lutte contre la pauvreté.

À en croire Bouba Konta toujours, « aujourd’hui, le taux de transformation est très faible d’où l’importance de le relever. Ainsi, nous devons aller vers la transformation pour plus de valeur ajoutée à côté des exportations… »

Babou Dramé, coordonnateur des Agropoles, d’avancer : « cette rencontre va permettre aux acteurs d'échanger sur les questions essentielles comme la revalorisation de la filière dans toute sa chaîne de valeur. « Kolda est une région avec un potentiel agricole riche ouverte sur les marchés de Diaobé, de Manda Douane ou de Saré Yoba Diega. À cela, il faut ajouter l'avantage que la région tirerait sur les pays limitrophes notamment les deux Guinée et la Gambie. Et la livraison prochaine des agropoles, on pourra créer les conditions d’une grande transformation pour booster l’économie locale. »