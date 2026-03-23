Détroit d'Ormuz: Oman dit "travailler activement" pour mettre en place un passage sécurisé

Le Sultanat d'Oman, qui a joué le rôle de médiateur entre l'Iran et les Etats-Unis lors des dernières négociations sur le nucléaire, a dit lundi "travailler activement" pour sécuriser le passage des navires dans le détroit stratégique d'Ormuz, bloqué de facto par Téhéran.



"Oman travaille activement à mettre en place des dispositifs de passage sécurisé dans le détroit d'Ormuz", a écrit le ministre omanais des Affaires étrangères sur X, en affirmant que la guerre n'avait pas été provoquée par l'Iran et que ses conséquences économiques risquaient de s'aggraver si elle se poursuit.

